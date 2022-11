A Rivabella talk-show sulla sessualità “fluida”

”Nel mondo variopinto della sessualità – spiega Irene Negri – abbiamo sempre qualcosa da imparare. Perché la nostra intimità non è qualcosa di consolidato e monolitico, ma è un percorso esperenziale che può modificare ‘work in progress’ i nostri gusti e, a volte, la nostra stessa identità. In Italia, durante i miei talk, faccio i conti con una sessualità spesso intrisa di tabù ed inibizioni. Percepisco, ad esempio, una differenza ancora significativa rispetto a Barcellona, la città in cui vivo. Però, da diversi anni, anche l’Italia ha cominciato ad interrogarsi su certe questioni e dunque oggi la fluidità del sesso viene vissuta in maniera più naturale ed il concetto stesso di ‘normalità’ finalmente anche nel vostro paese si sta pian piano sgretolando”. Insomma, esiste la normalità nella sessualità? La risposta (ovviamente) è no!