E il Covid-19? A Cesenatico 58 “casi attivi”, ma pochi ormai si sottopongono al test

La sintomatologia delle ultime varianti, infatti – come hanno evidenziato anche le autorità sanitarie – è molto più blanda rispetto al passato e dunque, mai come oggi, si può dire che il Covid sia, a tutti gli effetti, “una normale febbre di stagione” che si estingue in pochi giorni.

In ogni caso, per non abbassare la guardia, l’Ausl Romagna ieri ha diffuso il nuovo bollettino Covid-19. Nella settimana dal 24 al 30 ottobre sono stati eseguiti 19.699 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.843 nuovi casi positivi (19,5 per cento).

Questa settimana si registra un ulteriore calo delle nuove positività in termini assoluti (-1.230) e percentuali. Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in calo rispetto alla settimana precedente e in totale sono ricoverati 134 pazienti, tra cui 5 ricoverati in terapia intensiva.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 31 ottobre 907.552 con prima dose, 872.591 con seconda dose, 616.959 con terza dose e 86.803 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata l’1 marzo, a cui vanno aggiunte 122.005 dosi somministrate dai medici di Medicina generale).