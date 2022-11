La stagione teatrale del comunale di Cesenatico parte col… “Vizietto”

Il biglietto d’ingresso in platea e palchi costa 16 euro e 14 euro nel loggione.

Informazioni e prenotazioni al 366 4987681 contattando direttamente la compagnia, oppure inviando una mail a tkts@qaos.it.

La rassegna di musical è curata da Ivan Boschi della Ndo, il quale nella stagione invernale porterà anche Broadway al teatro comunale di Cesenatico. Dal 2 al 5 febbraio verrà infatti messo in scena «Moulin Rouge, Spettacolo Spettacolare», una rivisitazione di uno degli spettacoli più noti del genere. Lo stesso Boschi nei giorni scorsi è volato a Londra per affinare i dettagli di uno spettacolo che già si annuncia sold out. Il 25 febbraio Simone Giusti e Susanna Pellegrini porteranno invece al sul palco «Abba Dream» per un tribute show al gruppo musicale svedese.