Villalta, domenica la commemorazione dei caduti di tutte le guerre

“Le sue spoglie, che la nipote Raffaella desidera riportare nella tomba di famiglia nel cimitero di Cesenatico, sono rimaste in Russia, sepolte in una fossa comune, fino agli inizi degli anni 2000, per essere poi rimpatriate, all’insaputa della famiglia, in Italia e oggi riposano nel tempio-sacrario di Cargnacco in provincia di Udine. Domenica – concludono i promotori – sarà l’occasione per onorare il sacrificio di Umberto e di molti altri giovani che hanno lasciato tutto, affetti compresi, per consegnarci un Paese libero”.