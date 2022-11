Adac: “Cesenatico brilla nel turismo regionale”

Nell’assemblea degli albergatori Adac di giovedì 3 novembre 2022 il presidente Leandro Pasini ha tracciato, come di consueto, un bilancio sulla stagione appena trascorsa. “Nonostante le varie problematiche legate alla carenza di collaboratori, al caro bollette, alla raccolta dei rifiuti porta a porta iniziata a ridosso della stagione, è stata un’estate da ricordare! Dopo due anni di Covid, che ci ha costretti a tante restrizioni e limitazioni, abbiamo assistito finalmente a un ritorno alla normalità. Le presenze turistiche alberghiere – dal 1° gennaio al 31 agosto – vedono Cesenatico seconda soltanto a Rimini. Entrando nel merito, i numeri parlano di 502.963 turisti totali, vale a dire + 24,20% rispetto allo stesso periodo del 2021 e + 0,28% rispetto allo stesso periodo del 2019; 3.012.008 pernottamenti, + 20,50% rispetto allo stesso periodo del 2021 e – 0,59% rispetto allo stesso periodo del 2019″.

Poi il presidente Pasini parla di collaborazione con l’amministrazione comunale: “Un anno da, dopo la mia elezione, avevo come principale obiettivo, riallacciare un rapporto costruttivo e di positivo confronto con l’amministrazione comunale e le varie associazioni del territorio. Posso riconoscere che siamo tornati a un livello di interazione soddisfacente, ma sono critico se devo analizzare i frutti di questa collaborazione. Manca da parte del Comune, una programmazione concreta a lungo raggio, che permetta al nostro paese di essere pronto al momento giusto e con i tempi giusti. Mi riferisco alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, carente per una mancanza di organico. Le squadre impegnate sono poche per sopperire al lavoro nell’intero Comune, soprattutto nei mesi estivi; la piantumazione delle aiuole avviene sempre a fine maggio, soprattutto in alcune frazioni e non in tutte le aiuole; l’irrigazione è inesistente o non funzionante, la pulizia delle strade e delle aiuole è saltuaria e non sufficiente. E’ inoltre necessario sostituire parte dell’arredo urbano, l’illuminazione, i cordoli e le asfaltature. Tutto questo, richiede una programmazione più efficace, in quanto il nostro obiettivo principale è avere il paese pronto, in ogni frazione, per la nuova stagione almeno i primi giorni di maggio e non oltre”.