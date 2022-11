Il business della gastronomia, uno stand alla festa del pesce incassa circa 50mila euro

Per quale ragione tante associazioni di Cesenatico vogliono partecipare alla Festa del Pesce? Perché è un affare davvero gigantesco. Un dato per capire: durante l’ultima edizione della rassegna gastronomica, in poco meno di cinque giornate, lo stand de “Gli amici della Ccils” – collocato nel cortile del Museo della marineria in via Armellini – ha incassato circa 50mila euro (che, a scanso di equivoci, verranno impiegati per i progetti a sostegno della disabilità).