Dance Dream, sale l’attesa per le audizioni di “Sister Act”

Sale l’attesa in casa Dance Dream per le mock-audition del 18 novembre che, nella sede di piazza Ugo Bassi a Cesenatico, dovranno selezionare il nuovo casting ufficiale per il musical “Sister Act”, lo spettacolo basato sull’omonimo film del 1992 con Whoopi Goldberg scelto quest’anno per i rituali eventi teatrali aperti al grande pubblico.