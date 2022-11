Jaro, il rap contro le baby gang

«La mia canzone vuole dire questo: basta paragonarsi a modelli irreali, non c’è nulla di bello nella criminalità. Le persone che “operano il male” sono prese come esempio gloriosissimo, dal quale non si può affatto prescindere. Io stesso, realizzando anche video per diversi nuovi – artisti, rimango allibito: sono del tutto sconnessi dalla realtà. Ignorano la legge. Non danno nessun valore ai rapporti, diventati ormai solamente virtuali. Il mio intento non è di certo quello di insegnare la vita agli altri, chi sono per farlo? Ma è anche inutile continuare a raccontarsela e fingere che stia andando tutto a gonfie vele».