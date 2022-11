Parte oggi anche a Cesenatico l’accensione dei sistemi di riscaldamento

Cesenatico – assieme ad altri comuni del territorio romagnolo (come ad esempio Rimini e Riccione) – aveva fatto opportunamente slittare la data di accensione per ridurre il più possibile i consumi di gas naturale ed arginare così i costi astronomici dell’energia.

L’accensione, in un primo momento, era stata fissata al 15 ottobre, poi considerate le condizioni climatiche con la colonnina di mercurio stabilmente sopra i 20°, è via via slittata in avanti, tramite ordinanze del sindaco, fino ad arrivare al 7 novembre.