Sala, riparte la ricostruzione dei ponti di via Fenili e via Vetreto

Per il ponte di via Vetreto, sempre a Sala ai confini con Cesena, invece, i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato l’usura ormai irreversibile dell’opera e dunque, anziché mettere nuove “toppe”, si è deciso di procedere alla sua ricostruzione. I lavori di demolizione dovrebbero incominciare entro i primi mesi del prossimo anno, successivamente si partirà con il progetto di ricostruzione per il quale sono stati stanziati 103mila euro (equamente suddivisi tra Comune di Cesenatico e Cesena). In sostituzione del vecchio ponte in cemento – che attraversa il canale Fossalta – sarà installato un manufatto scatolare. I lavori, in questo caso, sono stati assegnati al Consorzio imprese romagnole Coir e alla ditta Biguzzi di Forlimpopoli.