Torna Cesena Comics, ecco le info utili

I giovani e le giovani aspiranti fumettisti potranno confrontarsi con i temi del femminismo e dell’autodeterminazione incontrando Mariapaola Pesce, Francesca Torre e Laura Guglielmo -Collettivo Moleste. Gli appuntamenti hanno l’obiettivo di capire se è possibile raccontare a fumetti la discriminazione di genere. Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com

Il festival segnala che i fumetti di Agnese Innocente e del Collettivo Fai Rumore si sono aggiudicati la vittoria ex aequo al Premio Boscarato di Treviso come Migliori fumetti per un pubblico giovane.

Tornano anche gli amati talk, incontri con autori e autrici in conversazione con Giovanni Barbieri. Domenica 13 novembre Pera Toons attende curiosi e lettori. Il weekend successivo è la volta dell’amatissimo Daniel Cuello per concludere la serie di chiacchierate sul mondo del fumetto con Vittorio Giardino.

I laboratori per bambini e ragazzi e i talk si svolgeranno in Biblioteca Malatestiana.

La grande novità del 2022 è la sezione OFF del festival, una serie di eventi pensata per indagare il rapporto tra immagine e parole. Di carattere più sperimentale, le attività OFF sono accolte all’interno di Opificio Artaj, viale della Resistenza 57 – Cesena. Mostre, presentazioni di progetti a fumetti, talk e laboratori attendono grandi e piccini da novembre fino a dicembre 2022. Da non perdere i primi incontri di novembre. Si comincia mercoledì 9 novembre, alle ore 18,30, con una serata a base di numeri e riflessioni sul mercato del fumetto. A condurre l’incontro il giovane collettivo Parla con Kitsune. Gli appassionati di fumetto inoltre non possono mancare un incontro unico – venerdì 11 novembre alle ore 20 – con l’autore Lorenzo Palloni. Al centro della serata la presentazione di un progetto editoriale che si è aggiudicato il premio come Miglior realtà editoriale a Lucca Comics 2022. La Revue Dessinèe è una rivista ricca di notizie e reportage… a fumetti. Un lavoro incredibile presentato per la prima volta a Cesena.Il festival Cesena Comics, ideato e coordinato dall’Associazione Culturale Barbablu, è sostenuto dal Comune di Cesena e Biblioteca Malatestiana ed è reso possibile grazie al supporto di Romagna Iniziative, Endas Emilia Romagna, Ubik Cesena, The Sign. Per ulteriori informazioni: www.associazionebarbablu.it e per prenotazioni scrivere a prenotazioni.ccs@gmail.com oppure contattare il numero 3289086126.