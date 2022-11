Migranti & ong, Pd: “Governo tratta uomini come merci”

Commenta così la segretaria del Pd di Cesenatico Valentina Montalti che aggiunge: “La nostra Costituzione e le nostre norme vietano di discriminare in base al sesso, all’età o per infermità. La stessa legge del mare prevede che si debba soccorrere chi è in difficoltà in mezzo al mare. Da Cesenatico paese e borgo marinaro non possiamo che mandare un segnale di forte contrarietà e protesta per quanto sta avvenendo sulla pelle di donne, uomini e bambini. L’Europa senza dubbio deve far rispettare i piani di accoglienza ma piuttosto che accanirsi sulle persone in cerca di aiuto, avremmo preferito vedere da parte del nuovo Governo un impegno in Europa nello stimolare un piano per l’Africa e nella condivisione dei paesi per l’accoglienza, sono queste le vere battaglie e non il numero di sbarchi che ad oggi ha ben poca influenza sui flussi migratori in corso tutti i giorni nei paesi del mediterraneo. Il Governo invece di parlare di emergenze che non esistono è bene che si concentri sulle reali emergenze del Paese: la crisi energetica in atto e le estreme difficoltà che famiglie ed imprese stanno vivendo.”