Cavi a cielo aperto nella banchina del porto

Forse per effetto delle ultime mareggiate, una parte di rivestimento in cemento è andato perduto lasciando così i cavi in mostra. Come si vede dalle foto infatti la situazione che si è creata è sotto gli occhi di tutti. Pare trattarsi di cavi diretti al faro che è ancora un riferimento fondamentale per chi naviga in mare, tanto più perché si va verso la stagione in cui potrebbero esserci condizioni meteo avverse.