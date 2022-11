La cabina di regia: “Operatori no-vax reintegrati non coi pazienti fragili”

Le aziende sanitarie dovranno fare un’attenta valutazione delle attività a cui saranno adibiti gli operatori sanitari (circa una settantina) non vaccinati e reintegrati per effetto delle scelte del governo, evitando che siano collocati in reparti in cui vi siano “pazienti fragili”, ovvero persone affette da patologie che riducono in maniera significativa le difese immunitarie, come ad esempio trapiantati di organo solido o di midollo, malattie oncoematologiche, malattie in trattamento immunosoppressivo e altre.

In più, per il reintegro degli operatori non vaccinati, si dovrà mantenere l’obbligo dell’utilizzo rigoroso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto delle norme igienico comportamentali.

Sono alcune delle indicazioni emerse dalla riunione della cabina di regia Covid della Regione Emilia-Romagna sul tema. Le indicazioni sono contenute in un documento che la direzione generale dell’assessorato regionale alle Politiche per la salute sta per inviare alle aziende sanitarie e agli altri enti e organismi della sanità pubblica e privata dell’Emilia-Romagna.