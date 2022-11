Morandi inizia il suo tour da Rimini. Oggi al via la prevendita

C’è anche Rimini (il 10 marzo 2023 al 105 Stadium) tra le date del nuovo tour di Gianni Morandi e quella in Romagna sarà la data inaugurale. Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, è stato annunciato nei giorni scorsi il tour “Go Gianni go! Morandi nei palasport“, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza a marzo del prossimo anno.