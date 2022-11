Questa sera al Circolo Arci di Borella torna il teatro dialettale

Tornano questa sera, nel salone del Circolo Arci di Borella, le serate dedicate al teatro dialettale. Dalle 20.30, l’associazione “@Teadchisitefiol?”, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo, porta in scena il primo spettacolo della nuova rassegna “Gatozli” (solletico), due ore di leggerezza, allegria, racconti, zirudele, chiacchiere un po’ per ridere, un po’ per ricordare e un po’ per pensare. Animerà la serata un gruppo assortito di amici di @Teadchisitefiol?, tutti artisti per passione.