Addio a pedane e gazebo: dopo tre anni il porto canale d’inverno resta “nudo”

L’occupazione temporanea di suolo pubblico è prevista da marzo, per concludersi una volta trascorsa la rassegna gastronomica “Il Pesce fa festa” di inizio novembre. Cosa che non è avvenuta negli ultimi due anni quando si è deciso di mantenere le concessioni di suolo gratuitamente, a sostegno delle attività, per reperire più spazi possibili all’aperto per necessità di distanziamento sociale dovuta all’emergenza pandemica.