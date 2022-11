Carenza di personale nel turismo: ecco l’accordo per incentivare i giovani

“L’accordo sottoscritto con i sindacati è un grande risultato per il rilancio del settore turistico stagionale della riviera nel comprensorio cesenate”. Lo affermano Confcommercio, Confesercenti, e Adac Federalberghi Cesenatico, firmatari per la parte datoriale unitamente a Filcams Cgil Cesena, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Cesenaper le organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori.

“Quello appena sottoscritto è un accordo di grande rilevanza – mettono in luce Confcommercio, Confesercenti cesenati e Adac Federalberghi Cesenatico – per incentivare il lavoro di qualità nel comparto turistico del nostro territorio. Un significativo passo in avanti per il rilancio di un settore che da tempo sta scontando una serie di mancanze per quel che riguarda il personale. La stagione turistica da poco archiviata è stata positiva, con il ritorno ai livelli pre-covid, ma l’occupazione anche quest’anno ha registrato serie difficoltà, sia negli alberghi che nei ristoranti sono mancati all’appello figure professionali. Alla base di questo fenomeno sono state rilevate alcune concause, che vanno attentamente analizzate per operare in controtendenza, ma intanto attraverso l’accordo le parti firmatarie hanno provveduto, con lungimiranza, a creare un nuovo modello di lavoro più adeguato ai tempi e in grado di intercettare con maggiore attrattività il personale. Un processo innovativo di cui le imprese turistiche, assumendosi pienamente la responsabilità sociale d’impresa, intendono essere protagoniste e alimentatrici, nell’interesse loro, dei lavoratori e dell’intero sistema economico territoriale che trae linfa vitale dalla filiera del turismo”.