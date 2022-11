Presepe della Marineria, ecco la data dell’accensione

Il Presepe della Marineria è uno dei più spettacolari, celebrati e fotografati della Regione. La sua accensione è sempre molto attesa e partecipata. È più di un presepe come tanti altri e non solo perchè è sui trabaccoli e sul veliero della Marineria. Ma perchè è stato concepito in maniera organica con la tradizione marinara di Cesenatico. Le decine di statue in legno infatti sono state realizzate volutamente con materiale povero, tra cui reti in ferro e stracci, proprio per ricordare ai presenti le radici marinare della città.