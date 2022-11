A Rimini un nuovo omaggio a Pantani: arriva la strada giallo e rosa

A Rimini sta per nascere la ‘strada Pantani’. Dopo aver deciso di intitolare la pista ciclabile di via Montescudo al Pirata, il Comune di Rimini – con la collaborazione della famiglia Pantani – ha in cantiere un nuovo omaggio dedicato alla memoria postuma del campionissimo di Cesenatico: una strada con asfalto rosa e giallo (per ricordare le vittorie al Giro e al Tour), gigantografie e manifesti.