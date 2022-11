Energie rinnovabili, un incontro organizzato dalla lista “Cesenatico Civica”

“Comunità energetiche rinnovabili: una nuova opportunità”. È il titolo dell’incontro annunciato dalla lista “Cesenatico Civica” in programma mercoledì 16 novembre alle 20,30 al Museo della marineria. La serata è organizzata insieme a Legambiente Forlì – Cesena. «Riteniamo fondamentale il dialogo con il cittadino – spiega Stefano Pignotti, responsabile e portavoce della lista civica – per questo motivo continuiamo a organizzare convegni dove divulgare e dibattere con esperti i temi a noi cari. In un momento storico come quello attuale, ci sembra anche una ottima via per risparmiare in modo sostenibile”.