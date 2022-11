Turismo, Cisl: “Dati incoraggianti, ma guardia alta”

Di questo la Fisascat Cisl ha discusso venerdì 11 novembre al Teatro comunale di Cesenatico insieme al sindaco Matteo Gozzoli, l’Assessore regionale Andrea Corsini, a Valentina Ridolfi del coordinamento tecnico di Romagna Next, Augusto Patrignani Presidente di Confcommercio Forlì-Cesena, Lorenzo Canova Docente di sociologia del Turismo dell’Università di Bergamo, Antonio Loffredo Docente di diritto del Lavoro dell’Università di Siena, il segretario generale nazionale di Fisascat Cisl Davide Guarini e con il segretario generale di Cisl Romagna Francesco Marinelli.

Nelle scorse settimane, iscritti e delegati Fisascat si sono impegnati in ogni provincia romagnola nella realizzazione di Staffette per la Legalità, chi di corsa, camminata o anche in bicicletta, tutto immortalato in un video che è stato proiettato durante la serata.

Al termine della tavola rotonda, gli oltre 150 presenti hanno assistito allo spettacolo “L’apparenza incanta- un viaggio di parole, musica , risate pensieri”, da un’idea di Lele Guerra, con testi di Segio Casabianca.