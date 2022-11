Domenica parte il Mondiale: alla Miss America si mangia gratis

Anche senza l’Italia in campo, sale l’attesa per il Mondiale di calcio in Qatar che scatterà domenica 20 novembre con il match inaugurale fra i padroni di casa e l’Ecuador (ore 17 italiane).

E’ la prima volta che i Mondiali si svolgono durante l’inverno e questa novità, almeno a Cesenatico, cambierà in maniera sostanziale i consolidati riti del tifo: addio ai maxi-schermi in piazza così come alle dirette serali in spiaggia. Il Mondiale, almeno quest’anno, si seguirà in ciabatte sul divano con la copertina in paille sulle ginocchia.