“Nel cesenate in aumento alopecie e calvizie tra i giovani”

“Sempre più cesenati, anche in età giovanile, ricorrono ai centri tricologici per problemi di caduta dei capelli”. E’ l’analisi, tutt’altro che rincuorante, illustrata da Angelo Cimmino titolare e consulente dell’istituto Giglio che a Cesena ha una sede in viale Guglielmo Oberdan: “Negli ultimi mesi – sottolinea Cimmino – abbiamo registrato un aumento significativo di richieste di analisi dei capelli provenienti da tutta la Romagna. Il dato preoccupante è che molte di queste richieste arrivano da giovani che, già prima dei 20 anni, evidenziano problemi di perdita di capelli. In molti casi il diradamento deriva da uno stato ormai radicato di stress, anche se spesso dalle analisi emergono correlazioni di tipo androgenetico, cioè calvizie ereditarie. In pratica, se ad un soggetto con una particolare predisposizione genetica associamo una forma di stress emotivo, il rischio di sviluppare forme precoci di calvizie già in età giovanile è molto elevato. Il trend, in realtà, è in aumento in tutta Italia e lo riscontriamo nei report mensili di tutti gli Istituti Giglio presenti in Italia. Ma la situazione dell’area Cesenate e più diffusamente in tutta la Romagna deve far scattare un campanello d’allarme”.