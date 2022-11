Storia di Alessandro, albergatore per discendenza e pasticcere per vocazione

Così, durante i mesi estivi, gestisce l’hotel California di viale Sicilia ma, per tutto l’anno, non si toglie mai il suo inseparabile grembiule da pasticcere: “Quella per i dolci è sempre stata una mia grande passione – spiega – una sorta di vocazione personale che mi ha spinto, fin da giovane, ad intraprendere esperienze di studio e di lavoro nel settore. E così, appena ne ho avuto l’occasione, ho coniugato la mia attività di albergatore con quella di pasticcere, aprendo un’impresa alimentare domestica, dove esaudire tutte quelle richieste che, in questi anni, con la sola forza del passaparola, sono diventate via via sempre più numerose”.

Il laboratorio, come detto, è stato ricavato nella sua casa “ma vorrei precisare – che una IAD, in realtà, è un’attività in piena regola con dei precisi obblighi di natura fiscale e norme igieniche da rispettare. Unica differenza con le altre pasticcerie è che io non posso avere una vetrina espositiva e dunque la mia produzione è prevalentemente ‘su ordinazione’. Un metodo di lavoro che, alla fine, rappresenta anche la principale garanzia per il consumatore a cui riesco a fornire un prodotto espresso sempre fresco. In questo modo, per altro, azzero tutti gli sprechi perché, a differenza delle normali pasticcerie, il 100% di ciò che produco viene venduto e consumato”.