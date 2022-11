Con il nuovo PUG arrivano riduzioni sui contributi di costruzione per la rigenerazione

“Si tratta di un documento che accompagna il nuovo PUG e che introduce nuovi indirizzi precisi per incentivare il recupero dell’esistente. In particolare, alle norme contenute nel PUG mirate ad incentivare dal punto di vista edilizio e urbanistico la rigenerazione abbiamo affiancato decontribuzioni importante per gli oneri di urbanizzazione e per i contributi di costruzione per tutti coloro che intendono riqualificare gli edifici con scontistiche molto forti sul comparto ricettivo. In questo modo contiamo di supportare nei prossimi anni il rinnovamento di hotel, RTA, campeggi e strutture ricettive per migliorare e aumentare la competitività turistica e più in generale per stimolare e aiutare il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio con sconti che in passato non si erano mai visti”.