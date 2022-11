Entra nella sua fase operativa il dragaggio del porto canale

L’obiettivo dell’intervento è quello di portare il pescaggio all’altezza media di 3,50 metri, mentre oggi le zone più profonde all’interno del porto non raggiungono i 2,30 metri. In questo modo si renderebbero così più sicure la navigazione e l’attracco alle banchine e si agevolerebbe l’entrata in porto in primis dei pescherecci di maggiore stazza come anche delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri.