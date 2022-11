Dehors porto canale. L’affondo dei ristoratori di Cesenatico

“Purtroppo, la nostra richiesta come Associazione in merito a questo tema, esposta a più riprese, non è stata accettata. Prorogando il termine si sarebbe data la possibilità ai locali del centro storico di affrontare il periodo invernale più serenamente perché, dati alla mano, lo scorso inverno Cesenatico ha visto un’esplosione di presenze che non si era mai registrato prima, anche per la presenza dei dehors – continuano i ristoratori – Riteniamo che in una città a grande vocazione turistica, si debba continuare ad aver un dialogo con una categoria che per buona parte dell’anno è trainante per il settore turistico del paese. Occorre prendere atto che se è nata un’associazione è perché c’è una vera necessità, che non è quella di imporsi per vincere qualcosa, ma quella di poter contribuire per un’offerta migliore per Cesenatico. Solo per questo motivo che vorremmo essere partecipi”.