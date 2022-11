Numeri d’oro per Mirabilandia: visitatori in crescita rispetto al 2019

Malgrado il caro-energia che ha ridotto le marginalità, in termini di ingressi, si è concluso un anno record per Mirabilandia, che ha registrato una crescita percentuale in termini di visitatori in doppia cifra rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Mirabilandia, dunque, si conferma una delle attrazioni strategiche del territorio. La maggior parte della clientela arriva dalla regione Emilia Romagna, seguita da Lombardia, Lazio e Campania. Quest’anno, per altro, si è registrato anche una sensibile crescita degli stranieri che oggi rappresentano il 6% del totale dei visitatori.