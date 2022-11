Questionario di gradimento a bordo dei mezzi pubblici regionali

Come ti muovi, per andare dove, in quali orari e perché? Cosa utilizzi per raggiungere la fermata del bus o la stazione ferroviaria di partenza oppure per raggiungere la destinazione finale del viaggio? Sono alcune domande che si sentiranno rivolgere i cittadini dell’Emilia-Romagna, da oggi e fino al 16 dicembre, che prendono regolarmente i treni e gli autobus regionali per i loro spostamenti.

La Regione ha affidato infatti alle società Steer Davis & Gleave Limited e Irteco sas di Oliveri G&C, un’indagine per conoscere in modo puntuale le abitudini di mobilità dei cittadini.