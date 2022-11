Teatro, aprono le prevendite per gli spettacoli

Sempre il 17 novembre aprono le prenotazioni per i Musical, per Cesenatico Classica, per il Concerto di Natale e Grand Soiree Cinema di Capodanno. Qui c’è un referente per ogni rassegna. Musical: Spettacolo Spettacolare (5 febbraio) e The ultimate Abba tribute show (25 febbraio) è possibile rivolgersi a Associazione NDO 3881142484.

Per i 4 appuntamenti di Cesenatico Classica è possibile contattare il 335 1748737 per i seguenti appuntamenti: Cameristi dell’Adriatico (11 dicembre 2022 ore 17), Orchestra da Camera di Rimini (18 dicembre 2022 ore 17), Concerto in quartetto con pianoforte (8 gennaio 2023 ore 17), Quartetto Ottocento (15 gennaio 2023 ore 17).

Il concerto di Natale (26 dicembre) ha come referente il numero 333 2742050 attivo la mattina mentre per il delizioso spettacolo di Capodanno (31 dicembre) risponde al tel. 353 4486079.

Informazioni Ufficio Cultura e Teatro: Via Armellini 18 – Cesenatico – tel. 0547 79274 – dalle 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – cultura@comune.cesenatico.fc.it