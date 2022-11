Cesenatico celebra la Giornata per l’eliminazione della Violenza sulle donne

“La camminata del 25 novembre sarà un’occasione per riflettere su un fenomeno diffuso che nel 2022 in Italia ha causato ben 90 vittime. Anche quest’anno accenderemo una candela per ogni donna italiana vittima di femminicidio, per far sentire la nostra voce e dire ancora una volta basta!”, spiega il vice-sindaco Lorena Fantozzi.