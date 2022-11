Dragaggio, la Regione respinge il progetto di Cesenatico. E adesso?

In sostanza, i quasi 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi di dragaggio, nel prossimo triennio, in tutti i porti della regione sono stati così ripartiti: 600mila euro a Cattolica, 250 mila a Comacchio, 200 mila a Goro e 200mila a Rimini, mentre gli interventi sugli approdi interni riguardano 216mila euro per Bellaria, 70mila per Cervia, 100 mila a Goro, 218mila a Riccione, 40 mila a Boretto e 55 mila a Sissa Tre Casali.

Zero euro per il comune di Cesenatico ed il suo porto che un anno fa aveva invece ricevuto uno stanziamento di un milione di euro. Una decisione che l’Assessorato regionale ha motivato “in quanto la richiesta era particolarmente ingente e non frazionabile”.