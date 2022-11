A Cesenatico un corso di apicoltura etica e sostenibile

Il corso – le cui iscrizioni partiranno il prossimo 16 gennaio – vedrà in cattedra Matteo Tosi e Lucrezia Toccaceli, una giovane coppia con la passione per la natura e gli animali. “Inizialmente – spiegano – ci siamo avvicinati al mondo dell’apicoltura per hobby, per scaricare lo stress ed evadere dai ritmi e dalle pressioni di un lavoro di ufficio full time. Questa attività, nata come un piccolo mondo parallelo per ricaricare le energie, si è fatta strada nei nostri cuori, appassionandoci al punto di decidere di rivoluzionare la nostra vita. Abbiamo scelto di aprire la nostra azienda agricola a gestione familiare, ponendovi al centro delle creature straordinarie: le api. Abbiamo fondato la nostra filosofia aziendale sul rispetto e la salvaguardia di questi meravigliosi insetti, mirando sempre ad una condizione di collaborazione e mai di sfruttamento. Crediamo fortemente che il benessere delle api porti enormi benefici, non solo in termini di qualità del miele prodotto, ma in termini ambientali”.