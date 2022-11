C’era una volta il Covid, torna la normalità al “Bufalini”

Una situazione figlia dei numeri che, anche a novembre, sul fronte pandemico, restano piuttosto blandi. Dall’inizio di novembre al “Bufalini” non è mai stata superata la soglia dei 22 ricoveri, ma si tratta perlopiù di persone che sono arrivate in ospedale non per sintomatologie legate al virus ma per altre patologie e riscontrate positive al tampone che viene effettuato obbligatoriamente al momento del ricovero.

In terapia intensiva si trova attualmente un solo paziente, ma è una persona con una deficienza respiratoria di base, in particolare soffre di una broncopneumopatia cronica ostruttiva che gli crea problemi respiratori aggravati dal contagio. Insomma, di pazienti gravi a causa del Covid, al Bufalini, per il momento, non ce ne sono.