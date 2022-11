I dettagli e le curiosità delle slot gallina più famose

Poi sono nate delle versioni, come dire, geografiche che hanno incuriosito ulteriormente gli utenti: Fowl Play Paris e Fowl Play London, a tema turistico folkloristico ed altre versioni come la graditissima Fowl Play Xmas (Natale, si parla del Natale in simbologia linguistica inglese).

Quest’ultima diventa d’attualità in quanto tra un mese e mezzo siamo in pieno clima natalizio ed immaginiamo come possa essere simpatico mettersi davanti ad uno schermo per giocare con i 5 rulli su 3 righe di gioco, aspettando che una delle 20 linee di pagamento sia propizia.

La novità di questa slot è la convenienza perché le puntate vanno da un minimo di 0,05€ a un massimo di 20€, quindi il livello agonistico è buono ma anche “soft” in modo tale da non stimolare esagerazioni con le puntate.

La simbologia natalizia c’è tutta con simboli classici della nostra infanzia come il pacco regalo, il pupazzo di neve, la pallina che si pone sull’albero di Natale e due galline: una con il berretto di lana e l’altra con la barba di Babbo Natale.