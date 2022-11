Prevendite a Teatro, è “Zero scuse friday”

Continuano le promozioni per chi vuole venire al Teatro di Cesenatico. Venerdì 18 novembre, e solo in quell’occasione, sarà possibile acquistare le prevendite degli spettacoli di prosa e teatro moderno direttamente in teatro. La biglietteria di via Mazzini 10 sarà aperta eccezionalmente dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.