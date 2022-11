Aeroporto di Rimini, voli in aumento per Londra. E c’è la novità Praga

Nel dettaglio, Londra vedrà il passaggio da due a tre voli a settimana, sarà coinvolto lo scalo di Londra Stansted, con inizio del servizio da venerdì 2 giugno. I voli saranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. I biglietti sono già acquistabili attraverso la piattaforma della compagnia aerea irlandese.

A partire dal 26 marzo, invece, debutterà il volo per Praga: due le date settimanali, al mercoledì e alla domenica fino al 25 di ottobre.

Il resto della programmazione, in attesa di possibili ulteriori novità, prosegue sulla falsariga dell’estate appena conclusa: Ryanair vedrà tre voli a settimana per Budapast (dal 27 marzo) in leggero ridimensionamento rispetto ai cinque voli a settimana della scorsa stagione estiva. Conferme anche per Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Vienna e Varsavia.