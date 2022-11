Matteo Signani diventa campione nella ko night

L’evento, svoltosi presso l’impianto sportivo Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone, ha registrato il pieno sold out ed è stato trasmesso in diretta su Rai 2 e su Rai Sport. Grande sostegno ricevuto dall’intera comunità di Savignano: è stata una grande mobilitazione collettiva, che ha coinvolto sia le istituzioni che i privati cittadini, a rendere possibile lo svolgimento di uno show pugilistico di alto livello, coronato da un titolo europeo in palio conteso da due pugili agguerriti e di livello.

La prestazione di Signani è stata elettrizzante e piena di orgoglio di rivalsa, testimoniata dalla vittoria ottenuta prima del limite. Un incontro intenso, carico di emozioni e di momenti ricchi di pathos, con entrambi i pugili che hanno combattuto devolvendo tutte le energie pur di vincere. Dopo le prime due riprese di studio e di comprensibile tensione, per Signani è iniziato un match diverso, di carattere coriaceo. Il pugile di Savignano ha pressato costantemente Prestot, cercando di accorciare la distanza con movimenti del tronco e ganci corti, che spesso terminano in clinch sporchi dove il francese Prestot ha spesso portato dei pericolosi uppercut.