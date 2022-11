Tregua fiscale, buone notizie per i contribuenti italiani

Le maggiori aspettative, anche per l’ampiezza delle platee interessate, riguardano le misure sulla riscossione. La strada immaginata per le cartelle esattoriali dovrebbe riguardare innanzitutto i debiti iscritti a ruolo per importi fino a mille euro, per i quali si studia la cancellazione totale delle pendenze, in un ambito temporale esteso ai carichi affidati all’agente della riscossione fino al 2015. Non si tratterebbe di “fare condoni o sconti”, ha precisato il viceministro all’Economia con delega alle Finanze, Maurizio Leo, ma di rispondere all’esigenza di eliminare le partite per cui “gli oneri di riscossione sono più elevati rispetto agli introiti per le casse dello Stato e degli enti locali”.

Nelle intenzioni del Governo, lo stralcio varrà per i singoli carichi affidati all’agente della riscossione. Per fare un esempio, in presenza di una cartella da 1.300 euro composta da 800 euro di mancati versamenti Iva, 300 Ires e 300 Irpef, potranno essere stralciati tutti i debiti.