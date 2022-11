Un nuovo gigante dei mari al Cantiere Foschi

La motonave ancora non ha un nome, il suo armatore è la Delfino Verde, azienda di Trieste. Come detto la lunghezza dello scafo sarà di 30,50 mt per una larghezza di 7,20 mt. Conterrà fino a 350 persone e lavorerà nel golfo di Trieste. I legni che andranno via via a costruire la motonave sono: iroko, kaya, niangon, doussiè, larice per fare le strutture mentre compensato lamellare di mogano per il fasciame.