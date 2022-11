Al Bufalini reintegrati i medici no-vax ma Super Green pass obbligatorio per i familiari dei ricoverati

Difficile non condividere il pensiero del sindaco di Cesena Enzo Lattuca che, dopo le ultime indicazioni del Governo (con il re-integro dei sanitari no-vax), s’interroga – come tutti – sulle demenziali contraddizioni legate alla gestione attuale del Covid: “È paradossale che, nei luoghi di cura, siano reintegrati i medici e il personale sanitario e socio-assistenziale non vaccinato e che allo stesso tempo si continui a chiedere non solo il tampone, ma il Super Green pass ai familiari dei pazienti ricoverati in ospedale e nelle Rsa. Auspico che il governo agisca il prima possibile per risolvere questa grave anomalia normativa e per questo mi appello anche ai nostri parlamentari locali”.

Secondo il sindaco di Cesena “questa situazione sta provocando confusione e legittimo malcontento tra i parenti degli ospiti di queste strutture che sono preoccupati per i propri cari che saranno a contatto con operatori non vaccinati e percepiscono come una beffa il fatto di dover dimostrare di essere loro vaccinati”. Poi l’inevitabile stilettata all’Esecutivo: “Evidentemente nel Governo boh-vax sul punto delle vaccinazioni regna la confusione, come dimostrato anche di recente dalle ambigue dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha palesemente messo in dubbio l’efficacia dei vaccini”.