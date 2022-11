Il mio nome è Marco ospita Berzin e pensa al bis

Situazione che già spinge Spazio Pantani e Teatro delle Lune di Cesena ad attivarsi per proporre una data aggiuntiva a quella di sabato 17 dicembre prossimo venturo. Se ne riparlerà comunque nel 2023, magari in apertura del Tour nazionale del lavoro “Il mio nome è Marco”.

Tra il pubblico di Cesenatico, spiccherà la presenza di Evgenij Berzin, maglia rosa 1994 e nello stesso anno vincitore della classicissima Liegi-Bastone-Liegi: «Marco è sempre nei miei pensieri ed essere presente a Cesenatico è il minimo per far sentire a Tonina e Paolo quanto il ciclismo sia vicino a loro figlio e a quanto ha rappresentato in questo mondo. Lo dico con il cuore in mano».