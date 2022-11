Passatelli snack, l’invenzione che riscrive la tradizione

«La nostra azienda – racconta Angela – si chiama “PassaTempo”. Perché per noi non era un lavoro, ma un tempo da impiegare nella nostra passione: la cucina. Inutile dire che, in breve, si è trasformata in un impiego a tempo pieno. Abbiamo deciso di dare vita ai “Passatelli Snack” per proporre un piatto tipico in forma nuova, pratica e versatile. I nostri passatelli sono utilizzabili in mille modi differenti: durante un aperitivo con gli amici, come accompagnamento ad un’insalata, oppure come uno spuntino per la scuola o l’ufficio».