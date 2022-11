Scuola di V.le Torino, Socim replica al Comune

“La cosa che non ha riferito il Comune però è che il C.d.S. ha escluso che si tratti di decadenza da falso in quanto non esiste assolutamente un falso documentale mentre il Comune afferma che “la Socim avrebbe dichiarato in gara di accettare i prezzi e poi smentendo la dichiarazione non lo ha fatto” da questo ha fatto discendere, incredibilmente una decadenza di mendacio. Ovviamente quando questa storia, che è solo all’inizio, sarà finita la Socim denuncerà penalmente tutti i responsabili che hanno accusato di mendacio la stessa. Quello che deve spiegare il Sindaco ai cittadini è : come mai alla Socim è stato ordinato di eseguire il nuovo progetto strutturale rifatto dal Comune integralmente? – perché evidentemente quello originario era ritenuto insicuro dallo stesso Comune – Come mai poi sono spariti letteralmente tutti : Sindaco, Rup e D.L., lasciando la Socim senza le direttive e senza gli atti fondamentali per proseguire?

Come mai invece, alla nuova ditta subentrata, il Comune ha chiesto di eseguire il progetto strutturale originario di gara, quello ritenuto dal Comune carente?”.