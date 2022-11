VIDEO – Burrasca torna a colpire Cesenatico

L’acqua del mare ha raggiunto le dune in tutti i 7 km di costa in alcuni punti le onde sono riuscite a superarle. Le conseguenze sono immaginabili. Non mancano le lamentele come quella più che legittima di chi lavora al Pepper Chili, in una delle zone colpite. Riportiamo il video diffuso sui social.

Il sindaco sta monitorando la situazione e segnala info utili tramite social dove non ha mancato di aggiungere qualche dato tecnico.

“Nella mattinata, a causa del forte vento, le onde sottocosta hanno raggiunto la quota di 1.40 metri sul livello del mare. Le Porte Vinciane sono chiuse dalla mezzanotte e in questo momento non registriamo particolari danni. Si registra invece ingressione di acqua marina nella zona di Valverde 1 a causa della rottura delle difese costiere”.