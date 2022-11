Stai cercando lavoro? Amadori assume settecento persone

Stai cercando lavoro? Il gruppo Amadori potrebbe offrirti una preziosa opportunità.

Il colosso dell’ortofrutta cesenate assumerà, infatti, nei prossimi mesi oltre 700 persone da destinare in tutti i siti principali della sua filiera integrata: in particolare in Romagna, per gli stabilimenti produttivi di Cesena e Santa Sofia.

Nel dettaglio, l’azienda sta cercando figure ad ogni livello professionale: dagli addetti alla produzione ai magazzinieri, da figure tecniche e ingegneristiche legate alla manutenzione a diversi ruoli tecnico-amministrativi, oltre a figure in ambito HR, Marketing, IT e commerciale.

Per facilitare il processo di selezione, Amadori ha riprogettato tutta la sezione “Lavora con Noi” del sito (https://www.amadori.it/lavora-con-noi), all’interno del quale si possono trovare tutte le opportunità di lavoro e a cui ci si può candidare.