Assemblea di fine anno per Cesenatico Bellavita

Il Consorzio Cesenatico Bellavita – gruppo di trenta alberghi a 3 e 4 stelle – festeggia i 10 anni nel segno dell’innovazione e della qualità. Un obiettivo di lungo respiro che si esplicita nella capacità d’interpretare le tendenze del mercato turistico, incrementare le presenze degli ospiti negli Hotel e valorizzare tutto il territorio.

Proprio in questo ambito, e per festeggiare questa ricorrenza, l’assemblea di fine anno è fissata in una sede iconica del territorio cesenate; l’appuntamento è per giovedì 24 novembre alle 10 a Cesena alla Biblioteca Malatestiana, dal 2005 patrimonio UNESCO. L’incontro è aperto a tutti gli imprenditori del turismo.

Il Consorzio considera “il territorio romagnolo un grande valore per il turismo, oltre al mare e alla spiaggia, ed è per questo che ha deciso di organizzare l’assemblea annuale presso la Biblioteca Malatestiana per far conoscere agli imprenditori questa eccellenza. Lo stesso magazine “La Bellavita in Romagna”, alla 5° edizione, fra i tanti itinerari dell’entroterra presenta Cesena e il suo patrimonio artistico-culturale.