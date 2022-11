Coppia di sposi dona 6000 euro alla Pediatria

Il contatto pelle a pelle o la marsupio-terapia possono continuare durante il trattamento, evitando interruzioni, riducendo lo stress per il neonato, aiutando la termoregolazione, assistendo lo sviluppo neurocomportamentale e promuovendo il legame tra madre e figlio.

Con questo sistema l’allattamento al seno può continuare durante la fototerapia, evitando le problematiche di distacco dalla madre per i neonati che devono essere sottoposti alle terapie per l’ittero”.

La cerimonia di consegna della somma di denaro si è tenuta nei giorni scorsi, presso il reparto di Terapia intensiva Neonatale, dove i coniugi benefattori sono stati accolti dall’equipe della dott.ssa Malaigia e dalla coordinatrice infermieristica Alice Rasi.

“Esprimo anche a nome dell’Azienda sanitaria della Romagna – afferma Marcello Stella, direttore dell’UO Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale M. Bufalini – sincera gratitudine a questa coppia di sposi, che entra nel novero degli AMICI della Pediatria di Cesena” come tutti i nostri donatori e sostenitori”.