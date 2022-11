Prostituzione, due denunciati per sfruttamento

L’agente che era in abiti civili, una volta entrato nell’appartamento – arredato come una casa d’appuntamento con luce soffusa e un grande letto matrimoniale – si è immediatamente qualificato mostrando il tesserino di appartenenza alla Polizia Locale. Nel frangente, lo stesso notava la presenza nell’appartamento di un altro uomo non ancora quarantenne di nazionalità albanese e poi prontamente identificato. Riguardo la presenza lì, di quest’ultimo, la donna affermava che, essendo stata in precedenti passate occasioni, aggredita e minacciata da alcuni clienti, l’aveva fatto giungere appositamente dall’Albania perché le facesse da guardia del corpo mentre si appartava coi clienti.

A breve distanza sono sopraggiunti altri uomini della Polizia Locale per controllare la situazione; successivamente sono stati redatti gli atti di rito, il verbale di identificazione, nomina del difensore ed elezione di domicilio per il reato di favoreggiamento della prostituzione ad entrambi gli uomini. L’uno, a suo dire, guardia del corpo della prostituta, l’altro invece solo disposto ad accompagnarla sul posto di lavoro e renderle altri favori, non sapendo che l’abituale accompagnamento con la propria autovettura, di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, come stabilito nel 2018 dalla Corte di Cassazione.